Spalletti: «Ronaldo al Napoli? Un po’ di sogno me l’ero fatto». Le parole del tecnico partenopeo

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video delle voci su Cristiano Ronaldo al Napoli. Ecco le parole del tecnico partenopeo:

«Poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: per me un po’ di sogno me l’ero fatto. Perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen».