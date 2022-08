Juve Paredes, concorrenza della Roma per l’argentino: le ultime

La Juve sta temporeggiando per Paredes aspettando di effettuare una cessione, per questo la Roma potrebbe inserirsi per l’argentino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giallorossi con l’infortunio di Wijnaldum starebbero cercando un profilo con le stesse caratteristiche per la mediana. Per Paredes si tratterebbe di un ritorno, anche se al momento la situazione è difficile.