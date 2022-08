Juve, Di Canio: «Depay pensa più alla musica che al campo»

Le parole di Paolo Di Canio su Depay: «Juve, non prenderlo: pensa più alla musica che al campo, non è un calciatori ad alti livelli»

Paolo Di Canio commenta il possibile arrivo di Depay alla Juve, non lesinando critiche al calciatore olandese. Di seguito le sue parole a Sky Calcio Club.

«Per me il Barcellona sbagliò a prendere Depay come adesso sbaglierebbe la Juve, per me non è un calciatore da alti livelli. Passa più tempo in sala discografica che sul campo a preparare le partite».