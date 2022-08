Calciomercato Udinese: si raffredda Zappa, il sogno è Bellerin

Calciomercato Udinese, il sogno per l’esterno è Hector Bellerin, mentre intanto si sgonfia la possibilità di prendere Zappa dal Cagliari

L’Udinese ha fatti grandi affari in uscita per quanto riguarda la fascia destra, prima con la partenza di Nehuel Molina (all’Atletico Madrid) e poi con quella di Brandon Soppy (destinazione Atalanta).

I bianconeri allenati da Andrea Sottil vogliono un sostituto all’altezza, come riporta quest’oggi il Messaggero Veneto. Inizialmente si era fatto il nome di Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, ma attulmente non arrivano riscontri in questo senso. Infatti l’Udinese sogna Héctor Bellerìn dell’Arsenal ma nel frattempo tiene vive altre piste. I nomi sono quelli di Jeremy Ngakia e Facundo Mura.