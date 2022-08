Napoli, Navas può arrivare anche dopo la fine del calciomercato: la situazione

Il Napoli lavora per portare in azzurro Keylor Navas che potrebbe arrivare anche dopo la fine del calciomercato

Fabian Ruiz è in procinto di accasarsi al PSG, ma l’asse Napoli-Parigi non è ancora chiuso. Resta in ballo, infatti, il nome di Keylor Navas che non ha ancora trovato un accordo sulla buonuscita con il club francese. Con gli azzurri, invece, accordo già trovato sulla base di 4 milioni netti per due stagioni.

Il tempo stringe ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere potrebbe arrivare a calciomercato finito. Come? Svincolandosi dal PSG. Il problema, però, sono sempre le tempistiche: dovrà farlo entro il 2 settembre per non restare fuori dalla lista UEFA del Napoli.