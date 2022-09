Cristiano Ronaldo Napoli: Mendes ci prova fino all’ultimo

Non è ancora detta l’ultima parola per il passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli: Jorge Mendes ci prova con il prestito secco

Non è ancora detta l’ultima parola per il passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli. Secondo quanto riportato da Marca, CR7 le sta provando tutte per lasciare il Manchester United, ma a meno di scegliere la pista araba, il Napoli rimane l’ultima spiaggia per il portoghese.

Per questo motivo Jorge Mendes sta proponendo a De Laurentiis un prestito secco, senza il coinvolgimento di Osimhen nella trattativa. Le ultime ore di mercato saranno decisive.