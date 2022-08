Calciomercato Monza: tutto fatto per Rovella

Calciomercato Monza, Rovella potrebbe fare già domani le visite mediche con i brianzoli: per lui prestito secco

Il Monza è pronto a chiudere con la Juve per Nicolò Rovella. Il centrocampista bianconero dovrebbe essere già domani in città per le visite mediche con i brianzoli, questo secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

La trattativa tra Monza e bianconeri dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco: la Juve non vuole infatti perdere il giovane italiano.