Niente Napoli per Cristiano Ronaldo: sarebbe stato proprio il portoghese a dire di no alla destinazione in Italia

Sfuma definitivamente l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, sarebbe stato proprio il portoghese ha bloccare la trattativa, fermando l’assegno dei Red Devils per Osimhen.

CR7 non vuole tornare in Italia, evidentemente, e dunque per questo motivo l’affare sarebbe saltato.