Calciomercato Napoli: la pista che porta a Cristiano Ronaldo si fa sempre più remota, il portoghese nutre dei dubbi

La suggestione che ormai da giorni vorrebbe Cristiano Ronaldo vicino al Napoli è destinata a rimanere tale. Difficile che un colpo del genere si materializzi negli ultimi giorni di mercato. Ma soprattutto entrambe le parti nutrirebbero dei dubbi in merito a questo matrimonio.

Dal punto di vista del portoghese pesa molto la voglia di vincere ancora la Champions League. E proprio sotto questo aspetto, come riportato dal Corriere dello Sport, la stella di Funchal riterrebbe il Napoli una squadra destinata a un cammino breve in Europa addirittura non oltre il primo turno. Per questo motivo, il cinque volte Pallone d’oro nutrirebbe ancora speranza nel Chelsea di Tuchel.