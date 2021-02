Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Benevento si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Bologna Benevento 1-0 MOVIOLA

1′ Gol di Sansone – Sponda in area di Soriano per Barrow che difende bene la palla, dribbla Tuia, poi mentre sta per calciare Glik rinviene ma il pallone arriva a Sansone che a porta vuota fa 1-0.

8′ Occasione Caprari – Movimento di Hetemaj sulla destra, Danilo anticipa Caprari e Tomiyasu poi completa l’opera mandando in angolo.

15′ Occasione Viola – Erroraccio di Danilo in fase di costruzione: calcia addosso a Viola e fa ripartire in contropiede il numero 10 che calcia da posizione defilata, trovando l’ottima risposta di Skorupski.

16′ Palo Caprari! – L’attaccante riceve sulla sinistra, rientra e calcia con forza sul primo palo: palla che colpisce il legno interno ma non va in porta.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Benevento 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 1′ Sansone (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyasu, Danilo, Souamoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Depaolo; Hetemaj, Viola, Schiattarella; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.

ARBITRO: Ghersini di Genova

NOTE: AMMONITI: Dominguez (B)