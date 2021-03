Buone notizie per Sinisa Mihajlovic in vista del match di campionato contro l’Inter: Faragò torna a lavorare in gruppo

Buone notizie per il Bologna di Mihajlovic dal ritiro di Casteldebole. Come riporta il report del club felsineo, Paolo Faragò è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo.

«Sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti in assenza dei tanti ragazzi impegnati in Nazionale. Attivazione atletica e partitella a campo ridotto agli ordini di Sinisa Mihajlovic, con Paolo Faragò che si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata»