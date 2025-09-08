Bologna, Santiago Castro vuole la doppia cifra con la squadra rossoblu. Numeri da capogiro - Calcio News 24

Bologna, Santiago Castro sogna in grande: tra gol, Nazionale e nuovi traguardi

Il futuro di Santiago Castro si tinge di ambizione e fame di vittorie, e il suo presente parla chiaro: vuole essere protagonista con il Bologna e conquistarsi un posto tra i grandi dell’Argentina. L’attaccante classe 2004 è pronto a prendersi nuove responsabilità e ad alzare l’asticella, sia a livello di club che di Nazionale.

“Mi piacerebbe un’altra coppa”, ha dichiarato Castro parlando del Bologna, lasciando intendere quanto tenga a lasciare il segno in maglia rossoblù. Dopo l’ottima stagione passata, il giovane attaccante punta a consolidarsi come uno dei riferimenti offensivi della squadra, guidata ora con grandi ambizioni anche a livello europeo.

La scorsa annata ha visto Castro collezionare numeri interessanti: 8 gol e 5 assist in Serie A, a cui si aggiungono 2 reti e 3 assist in Coppa Italia, per un totale di 10 gol e 8 assist in 39 presenze complessive. Un bottino più che dignitoso per un giovane al primo vero impatto con il calcio italiano, ma che ora rappresenta solo una base su cui costruire.

Il grande obiettivo per la nuova stagione con il Bologna sarà quello di raggiungere la doppia cifra di gol in una singola competizione. L’attaccante argentino vuole dimostrare di essere un bomber completo, capace di incidere con continuità anche nei momenti chiave.

Ma i sogni di Castro non si fermano all’ambiente rossoblù. L’altro traguardo nel mirino è la convocazione con l’Argentina al prossimo Mondiale. Un obiettivo ambizioso, ma non irraggiungibile, considerando il potenziale del giocatore. Tuttavia, il percorso non sarà semplice: proprio la Nazionale era stata un punto dolente nella passata stagione. A marzo, infatti, un infortunio al piede aveva compromesso la sua forma fisica e le possibilità di mettersi in mostra con l’Albiceleste.

Ora però, con la nuova stagione alle porte e un Bologna pronto a rilanciarsi anche in campo europeo, Castro ha tutto per imporsi come uno dei protagonisti dell’annata. Le motivazioni non mancano, e neanche il talento.

Il Bologna crede in lui, e lui vuole ripagare la fiducia con prestazioni da leader. La strada è tracciata: sogni, gol e magari anche un’altra coppa.