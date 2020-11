Bologna, cifra tonda: subisce gol da 40 partite consecutive

Sinisa Mihajlovic non riesce a trovare il bandolo della matassa difensiva del suo Bologna: sono 40 le partite consecutive con gol subiti

Record poco onorevole del Bologna. Il gol di testa di Osimhen fa segnare un ulteriore passo in avanti in una statistica che di certo non fa piacere a Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna subisce gol da 40 partite consecutive, record per quanto riguarda le squadre italiane. Una tendenza difficile da invertire ma assolutamente da smorzare per vivere un campionato di Serie A tranquillo.