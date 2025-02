Bologna Como: i numeri che rendono felice Italiano. La squadra ha diversi goleador sulle palle inattive

Il Bologna punta ad un posto in Champions dopo la vittoria contro il Como: i numeri dei rossoblù in zona gol tra reti e assist

Vincenzo Italiano continua a scalare la classifica e il Bologna è ormai iscritto ufficialmente a una nuova impresa: riconquistare un posto in Champions dopo l’impresa dell’anno scorso. Ieri con il Como sono andati in gol De Silvestri (al primo centro stagionale) e Fabbian (per lui il secondo). E la squadra ha confermato di avere difensori rifinitori: Lykogiannis è al suo quinto assist tra campionato e Coppa Italia, Miranda al terzo. La rete dell’1-0 dichiara anche un’altra caratteristica della squadra: la capacità di colpire da palla inattiva.

Quello di ieri sera è stato il quarto gol siglato così: bravi a muovere palla per sparigliare la difesa lariana, il cross per De Silvestri è stato perfettamente calibrato. In precedenza su sviluppi da calcio di punizione i marcatori erano stati Lucumi in Bologna-Lille di Champions, Pobega in Torino-Bologna e Dominguez nella sfida al Dall’Ara contro il Verona.