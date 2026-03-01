Bologna, i convocati per il Pisa: due assenze nella lista di Italiano! Non ci saranno nel match della Cetilar Arena

Bologna, i convocati per il Pisa: la lista di Italiano per il match della Cetilar Arena. Ci sono due giocatori ai box

La marcia di avvicinamento al fischio d’inizio di Pisa-Bologna entra nella sua fase cruciale. In vista dell’imminente e insidiosa trasferta in terra toscana, Vincenzo Italiano ha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati. Una rosa ampia, che però deve registrare un paio di assenze significative in difesa.

Il bollettino medico: out Heggem e Lykogiannis

Le notizie meno confortanti per lo staff tecnico arrivano dall’infermeria. Non sarà della partita Torbjørn Heggem. Il centrale, che si era già fermato prima del recente impegno europeo contro il Brann, non è ancora disponibile e dovrà seguire un programma di allenamento differenziato per qualche giorno.

Resta ai box anche Charalampos Lykogiannis. Il laterale continua a lottare con una fastidiosa tendinopatia che si trascina ormai dai primi giorni di febbraio, obbligando il mister a rivedere le rotazioni sulle corsie esterne.

Pisa-Bologna: la lista completa dei convocati

Nonostante le defezioni, il Bologna si presenterà all’Arena Garibaldi con un arsenale di tutto rispetto. Di seguito l’elenco ufficiale dei giocatori a disposizione:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.