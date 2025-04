Bologna, il traguardo storico ad un passo: finale di Coppa Italia e quarto posto, e a Roma si attende l’invasione rossoblù

Bologna, questa sera contro l’Empoli per l’impresa storica: tornare in finale di Coppa Italia dopo 51 anni; intanto in campionato…

Il Bologna è a un passo da un traguardo storico: la finale di Coppa Italia, che manca da 51 anni. Dopo il netto 3-0 dell’andata contro l’Empoli, l’euforia è tanta, ma Vincenzo Italiano predica prudenza, ricordando come sottovalutare l’impegno potrebbe essere fatale. L’allenatore vuole massima concentrazione e intensità, sottolineando l’importanza di regalare una serata speciale al presidente Saputo, ai 25 mila del Dall’Ara e alla città, dimostrando di essere ormai una grande squadra anche nelle partite «facili».

Nel frattempo, Bologna intera è pronta a invadere Roma per la finale contro il Milan, con la prospettiva di 30 mila tifosi all’Olimpico se il sogno si concretizzerà. La voglia di Europa però non passa solo dalla Coppa: il popolo rossoblù sogna anche il piazzamento Champions in campionato, e le code per i biglietti contro la Juve– rimasta dietro dopo il ko con il Parma – lo dimostrano. Con un calendario tosto davanti, il Bologna ha però già dimostrato di potersela giocare con chiunque, compresa l’Inter capolista.