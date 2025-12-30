Bologna, la crisi realizzativa di Orsolini e Odgaard preoccupa! La società valuta un rinforzo in attacco, tutti i dettagli

Bologna in allarme: Orsolini e Odgaard non segnano più, il club valuta un nuovo rinforzo offensivo. I dettagli

Il Bologna, dopo aver rinforzato la difesa con Juan Pablo Freytes, si trova a fare i conti con un problema sempre più evidente: la carenza di gol. La squadra rossoblù, pur occupando una buona posizione in classifica, fatica a concretizzare le occasioni create e subisce troppo facilmente le reti avversarie.



Il Corriere dello Sport scrive che lo stesso tecnico Vincenzo Italiano ha sottolineato la necessità di migliorare sotto porta, tanto da organizzare un’amichevole il 31 dicembre per dare minutaggio a Ciro Immobile, apparso ancora lontano dalla migliore condizione. La crisi realizzativa coinvolge anche Riccardo Orsolini e Jens Odgaard, apparsi sottotono nelle ultime settimane.



La dirigenza felsinea, consapevole della situazione, monitora con attenzione il mercato. Le prossime settimane saranno decisive: se gli attaccanti attuali (Castro, Dallinga e Immobile) non dovessero dare segnali di risveglio, l’ipotesi di un nuovo innesto offensivo diventerebbe sempre più concreta. Fenucci, Sartori e Di Vaio sono pronti a valutare eventuali opportunità, pur consapevoli della forte concorrenza per i bomber in circolazione.

In caso di un nuovo arrivo, uno degli attaccanti in rosa dovrebbe fare spazio. Il maggiore indiziato alla partenza sembra essere Thijs Dallinga, richiesto in Francia dove ha lasciato un buon ricordo con la maglia del Tolosa. Il Bologna ha già respinto offerte per l’olandese in estate, credendo nel suo potenziale, ma la situazione potrebbe cambiare se la siccità di gol dovesse perdurare.



L’obiettivo del Bologna è invertire la tendenza al più presto per non pregiudicare la corsa all’Europa. La dirigenza è pronta a intervenire sul mercato per garantire a Italiano un attacco all’altezza delle ambizioni rossoblù.

