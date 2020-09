Bologna, Di Vaio: «Milan? Partita difficile, è un avversario top team»

Il dirigente del Bologna, Marco Di Vaio, ha analizzato la sfida di campionato contro il Milan ai microfoni di Sky Sport

MILAN – «Ci aspetta una partita difficile, l’avversario è un top team come peraltro abbiamo visto poco tempo fa a Milano sul finire dello scorso campionato. L’altra sera in Coppa il Milan si è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell’autostima, ma noi giocheremo a viso aperto provando a mettere in campo le nostre doti».

GIOVANI – «Dopo la scorsa annata ci aspettiamo molto dai nostri ragazzi giovani, che sono tutti in orbita Nazionale nei loro Paesi: insieme all’allenatore cresceranno ancora, confidiamo che possano fare una stagione importante».