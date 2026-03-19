Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Esperienza incredibile da sfruttare al massimo. Olimpico? Qui ho ricordi bellissimi e speriamo di riviverli stasera»

Bologna, Marco Di Vaio parla nel pre partita della sfida contro la Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League

Il ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a Sky Sport nel pre gara della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Le sue parole:

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PAROLE – «C’è tanta ambizione, da inizio anno abbiamo dichiarato che l’Europa League è un bellissimo viaggio, ci sono tappe importantissime come quella di stasera. Per noi è motivo di crescita sotto tutti i punti di vista, per la squadra, per i giocatori e per l’esperienza. Uscirne fuori magari passando il turno davanti a tutta questa gente fa crescere molto. Sarà un’esperienza incredibile da sfruttare al massimo»

BERNARDESCHI – «Lui ha un’esperienza alla Juventus di queste partite molto importante dove ha fatto molto bene. Sicuramente può trascinare i suoi compagni perché ci saranno momenti difficili nella gara. Quindi ci sono diverse partite nei 90 o 120 minuti e l’interpretazione della gara è fondamentale. Lui come altri possono aiutare i più giovani soprattutto nei momenti di alta tensione»

STADIO OLIMPICO – «Rivivere le stesse emozioni sarebbe meraviglioso. Qui ho ricordi bellissimi e speriamo di riviverli stasera. Purtroppo vorrei giocare queste partite. Quando le ho vissute in campo era un’altra cosa. Mi piacerebbe rivivere l’emozione di essere in campo. Da fuori le prepari in maniera diversa e quindi ti affidi ai giocatori che dovranno fare una grande gara»