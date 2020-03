Bologna, dirigenza confermata: altri tre rinnovi in arrivo

Il Bologna ha confermato la dirigenza in vista della prossima stagione: rinnovi per Bigon, Di Vaio e Winterling

Il Bologna ha confermato l’intera dirigenza in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo aver trovato un’intesa per il rinnovo di Walter Sabatini, lo stesso è accaduto per Riccardo Bigon, Marco Di Vaio e Christofh Winterling.

Come riporta il Corriere dello Sport, sono state superate le incomprensioni tra Sabatini e Bigon in seguito ad alcune dichiarazioni pubbliche di qualche settimana fa.