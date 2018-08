Filippo Inzaghi attende l’Inter al ‘Dall’Ara’: le parole del tecnico rossoblù e i 23 convocati per la sfida ai nerazzurri

Domani alle ore 18 al ‘Dall’Ara’ sarà Bologna-Inter. La gara, valida per il terzo turno della Serie A 2018/2019, rappresenta una sfida particolare per l’allenatore rossoblù Filippo Inzaghi, ex giocatore del Milan; il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto così alle domande dei cronisti: «I tifosi si stanno dimostrando molto intelligenti, dobbiamo fare in modo di renderli orgogliosi di noi. Sono sicuro che prima o poi saranno fieri di questa squadra».

Inzaghi ha poi proseguito: « L’Inter è una squadra molto forte, ma nel calcio abbiamo visto sovvertire pronostici già scritti. Dobbiamo fare una grande partita, i ragazzi sono molto carichi. Servirà la gara perfetta per mettere in difficoltà una delle squadre più forti del campionato, ma io ci credo perchè i ragazzi si stanno allenando tutti molto bene. Qui c’è tutto per fare bene, insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Il mio obiettivo è riportare il Bologna dove merita».

Al termine della conferenza stampa, sono stati resi noti anche i 23 convocati del Bologna per la sfida ai nerazzurri:

Portieri: Skorupski, Santurro.

Difensori: Gonzalez, De Maio, Danilo, Helander, Mbaye, Mattiello, Calabresi, Dijks.

Centrocampisti: Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Nagy, Valencia, Poli.

Attaccanti: Destro, Orsolini, Okwonkwo, Santander, Krejci, Falcinelli.