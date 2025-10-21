Bologna News
Bologna, ricoverato Italiano per una polmonite batterica: le condizioni del tecnico rossoblù
Bologna, brutte notizie per Italiano. Il tecnico dei rossoblù è stato ricoverato per una polmonite batterica anche se le condizioni non destano preoccupazione
Brutte notizie in casa Bologna. Il tecnico Italiano è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite batterica. Il club ha precisato che non si tratta di Covid e che le sue condizioni sono in netto miglioramento. Di seguito il comunicato ufficiale:
«Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica».
«L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.
A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club».
