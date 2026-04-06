Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate

Bologna, può cambiare il futuro di Joao Mario dopo le sue recenti prestazioni in rossoblù. Quale è la posizione del club verso l’estate

Il rendimento eccezionale di Joao Mario sotto le Due Torri non è certamente passato inosservato. Secondo Nicolò Schira, le prestazioni in crescendo del giocatore avrebbero convinto pienamente la dirigenza del Bologna, ormai determinata a compiere passi ufficiali per trattenere il talento portoghese in Emilia. Protagonista assoluto di un ottimo impatto tecnico e realizzativo fin dal suo arrivo nel capoluogo emiliano, il laterale si è trasformato in brevissimo tempo in una pedina imprescindibile, diventando a tutti gli effetti un punto fermo nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Un’esplosione tattica e qualitativa che sta inevitabilmente spingendo i vertici rossoblù a intavolare una fitta e mirata trattativa con la Juventus, società proprietaria del cartellino.

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La formula proposta: prestito con diritto e condizioni per l’obbligo

Il piano d’azione della dirigenza felsinea appare molto chiaro, delineato e strutturato per pesare il meno possibile sulle casse societarie nell’immediato. L’obiettivo del club emiliano è quello di proporre ai bianconeri il rinnovo del trasferimento anche per la prossima stagione sportiva. La formula scelta dal Bologna per sedersi al tavolo delle negoziazioni si basa su un prolungamento attraverso la formula del prestito con diritto di opzione per l’acquisto definitivo a favore degli emiliani.

La vera chiave tattica dell’operazione, tuttavia, risiede nelle clausole contrattuali future. La complessa strategia del Bologna prevede, infatti, che il semplice diritto di riscatto si trasformi e diventi un obbligo nel 2027. Questo vincolo d’acquisto, però, scatterebbe solo al raggiungimento di determinate condizioni, strettamente legate sia ai risultati di squadra conseguiti in campionato, sia a specifici traguardi personali, come un numero minimo di presenze del calciatore nel corso della stagione.

La posizione della Juventus: bilancio e valorizzazione dell’asset

Sul fronte opposto, la dirigenza bianconera valuta attentamente e con calma lo scenario. La Juventus, dal canto suo, osserva con interesse la crescita del ragazzo in un ambiente ideale per il suo sviluppo. Dalle parti della Continassa c’è la totale consapevolezza che una sua permanenza a Bologna potrebbe valorizzare ulteriormente l’asset, garantendo un potenziale e sostanzioso introito economico. Una plusvalenza futura ritenuta vitale in vista del pareggio di bilancio fissato per il 2027. I prossimi contatti tra i due club si preannunciano dunque decisivi.