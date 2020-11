Bologna, l’agente di Barrow: «Via da Bergamo per giocare»

Musa Barrow si sta dimostrando uno dei giocatori fondamentali per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: ecco le parole dell’agente

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha parlato ai microfoni di Radio 1909. Le sue parole.

«Io lo vedo come attaccante moderno, può essere prima o seconda punta mente non lo vedo come esterno. A Bologna rispetto a Bergamo può giocare con continuità, mentre a Bergamo era più difficile per lui proporsi e rendere come poteva. Non c’è stata nessuna possibilità che Barrow andasse la, perché l’Atalanta aveva proposto uno scambio rifiutato dal Napoli».