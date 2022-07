Bologna, interesse per Kiyine della Lazio

Il Bologna sta pensando di rinforzare la propria trequarti: il primo nome è Ilicic, ma l’alternativa è Kiyine della Lazio

Il Bologna sta lavorando sul mercato tra uscite e entrate. Dopo la cessione di Hickey in Premier League per 22 milioni più bonus, i felsinei hanno fatto cassa per buttarsi nel mercato in entrata.

L’idea numero uno di Sartori per la zona offensiva è Ilicic, ma non dovesse arrivare c’è anche l’alternativa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà anche Kiyine sarebbe finito del mirino dei rossoblù.