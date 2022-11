Bologna, l’esplosione di Ferguson – FOTO

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha subito preso in mano le redini del reparto rossoblù – FOTO

I tifosi del Bologna lo hanno eletto migliore in campo nella vittoria dei rossoblù a Monza e il profilo twitter del club celebra il centrocampista che è andato in gol nelle ultime 2 partite. Una nota davvero lieta quella del centrocampista scozzese, nato il 24 agosto 1999. Tipico giocatore britannico, che fa del box to box il suo modo abituale d’esprimersi, è arrivato in Italia per soli 2,1 milioni di euro (con oneri e bonus si arriva a 3).

E se continua così, sarà difficile non considerarlo un irrinuciabile in una squadra dove c’è bisogno di un contributo in zona offensiva, visto che Arnautovic in campionato ha

realizzato ben il 50% dei gol degli emiliani.