Bologna, Mihajlovic: «Cerco di trovare la forza anche negli altri»

Sinisa Mihajlovic parla della sua personale lotta contro la leucemia: ecco le toccanti parole del tecnico del Bologna

Sinisa Mihajlovic sta dimostando una forza fuori dal comune. Il tecnico del Bologna, alla festa di Natale della società, ha parlato della sua battaglia contro la leucemia. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sportmediaset.

MIHAJLOVIC – «La battaglia sta andando bene, cercavo di trovare la forza anche negli altri. Pensiamo che la famiglia sia una cosa scontata, non le diamo peso ma quando ti ritrovi in una situazione come la mia capisci che avere una famiglia solida è fondamentale. Fortunatamente con questa malattia ho allargato la mia, di famiglia – ha continuato l’allenatore serbo -: ringrazio la società, partendo dal presidente e passando per la dirigenza, lo staff, i giocatori, i dottori, i magazzinieri, i giardinieri, insomma tutti. Tutti mi hanno dimostrato affetto. Speriamo l’anno prossimo di ottenere risultati migliori e fare meglio del decimo posto ma dipende anche dal presidente».