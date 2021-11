Bologna, Mihajlovic: «Fatta la gara che dovevamo fare. Arnautovic...»

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato la vittoria degli emiliani ottenuta contro il Cagliari: le sue parole

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria sul Cagliari.

LA PARTITA – «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sapevamo che sarebbe stata difficile perché loro si sarebbero chiusi. Nel primo tempo abbiamo girato palla troppo lentamente mentre nel secondo tempo eravamo sicuri di sbloccarla. Abbiamo rischiato poco e nulla, se non con un tiro di Lykogiannis che non è stato irresistibile».

CAMBIO MODULO MA CONCETTI PRECISI – «Indipendentemente dal ruolo ognuno sa che cosa deve fare durante la partita. Difendiamo in una maniera ma quando attacchiamo non cambia nulla nel nostro modo di giocare. Cerchiamo sempre di giocare per vincere».

ARNAUTOVIC – «Con Soriano hanno movimenti collaudati. Nel primo tempo non hanno attaccato in profondità. Arnautovic è diverso dal Palacio che avevamo l’anno scorso ma sa fare assist, sa proteggere la palla poi spetta agli altri sfruttare le palle dietro di lui».

