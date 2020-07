Bologna, Mihajlovic: «Parma? E’ una partita aperta a tutto»

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Parma

PARMA – «Non so se è una squadra che si chiude, dipenderà anche da noi. Se siamo bravi a farli chiudere sarà dura per loro, ma sappiamo che loro in contropiede ti possono far male. È una partita aperta a tutto, tutte le squadre trovano difficoltà quando le avversarie si chiudono. Anche Inter, Juve, Lazio e tutte le big quando trovano una squadra che si chiude trovano più difficoltà rispetto a una squadra che gioca a viso aperto».

EUROPA SFUMATA – «Ho risposto già prima della partita contro l’Inter. Facciamo quello che dobbiamo fare, siamo professionisti, l’atteggiamento non si sbaglierà mai, faremo tutto il possibile per provare di vincere, non voglio più sentire certe domande. Se vedo la squadra che scende in campo tanto per fare sono io il primo a prenderli a calci nel c**o. Hanno dieci giorni per preparare le domande e poi arrivano qui con queste domande del ca**o. Ci vorrebbe un po’ di fantasia, non fate sempre le stesse domande. Su dieci domande, nove sono sempre le stesse. Quindi anche le risposte sono scontate».

ANDAMENTO BOLOGNA – «Noi cerchiamo di giocare sempre allo stesso modo, è un caso che magari fuori casa vinciamo di più. Adesso senza pubblico il fattore casa si è azzerato, magari hai un obbligo morale in più di cercare di vincere in casa anche se non hai la spinta in più del pubblico. Le partite le prepariamo sempre allo stesso modo, è un caso»

TOMYIASU CENTRALE – «Ci si può pensare quando Mbaye sta bene, ma non si può pensare che possa fare tutta la partita dopo due allenamenti. È una cosa che posso provare, ma dovrei avere tutti a disposizione».