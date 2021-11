Bologna, Mihajlovic: «Vittoria meritata. Classifica? Ci manca qualche punto»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la vittoria dei rossoblu contro la Sampdoria: la sua analisi

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Penso che abbiamo vinto meritatamente. È il terzo anno consecutivo che vinciamo a Genova, prima era dal ’98 che non vincevamo. Unica pecca è che non l’abbiamo chiusa prima, ma fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti. L’obiettivo vittoria in trasferta è centrato, ora ci godiamo la sosta e poi vediamo».

STRATEGIA – «Siamo una squadra che cerca di giocare e essere sempre offensiva. Vogliamo portare tanti uomini a poter fare gol. Mettendo un difensore in più ci siamo compattati di più, non abbiamo perso la propensione ad attaccare ma i ragazzi si sentono più tranquilli».

CLASSIFICA – «18 punti? Sì, mi aspettavo un Bologna così. Anzi, ci manca qualche punto che avremmo dovuto prendere visto quanto abbiamo dato sul campo. Dobbiamo allenarci con entusiasmo e serenità. Dobbiamo preparare le partite con attenzione»

