Allo Stadio Dall’Ara, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Bologna Milan MOVIOLA

3′ Ci prova Skov Olsen – Prima conclusione di marca rossoblù con un sinistro di Skov Olsen che non impensierisce Donnarumma.

13′ Gol del Milan – Rigore per il Milan: errore di Tomiyasu vicino all’area di rigore, Piatek ne approfitta, entra in area e viene steso da Bani. Dal dischetto lo stesso Piatek spiazza Skorupski e porta in vantaggio i rossoneri.

27′ Tiro di Calhanoglu – Spunto di Kessié sulla destra, Calhanoglu strozza la conclusione da fuori e non trova la porta.

32′ Raddoppio di Theo Hernandez – Invenzione di Suso per il terzino ex Real che controlla e batte Skorupski con il destro. E’ Skov Olsen a tenere in gioco il numero 19 milanista.

Bologna Milan 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 13′ rig. Piatek, Hernandez (M)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.​ Allenatore: Stefano Pioli

ARBITRO: Chiffi di Padova

AMMONITI: Bani (B); Bennacer (M)