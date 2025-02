Bologna Milan, Serginho: «Adesso Conceiçao ha il materiale per fare bene. Theo Hernandez e il terzino più forte del mondo, paga questa cosa»

Serginho su Bologna Milan. Le dichiarazioni dell’ex fuoriclasse rossonero su quella che è la situazione della squadra di Conceicao

Oggi il Bologna ospita il Milan, una gara cruciale per le ambizioni di Champions di entrambe le squadre. Inutile sottolineare, però, che la pressione è maggiormente sui rossoneri, a maggior ragione dopo la sconfitta patita nell’ultima giornata con il Torino. A La Gazzetta dello Sport un veterano del Diavolo come il brasiliano Serginho ha detto la sua.

CONCEICAO – «Dopo il mercato invernale il materiale ce l’ha e adesso avrà anche il tempo per plasmarlo in allenamento. Peccato che siamo a marzo e che le possibilità per sbagliare non siano molte».

THEO HERNANDEZ – «Niente consigli. Mi limito a una considerazione: per me è il più forte terzino sinistro al mondo. Detto questo, non va caricato di troppe responsabilità e pressioni perché non è un centravanti o un trequartista. Mi spiego: non può fare un assist o un gol a partita, non può essere sempre decisivo. Per anni è stato… Superman e ha abituato “male” i tifosi, ma sono convinto che presto regalerà loro altre soddisfazioni»