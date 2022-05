Bologna, obiettivo Signori per Arnautovic

Arnautovic due partite per raggiungere o superare i gol in una stagione di Beppe Signori con il Bologna

Il Bologna si prepara agli ultimi 180′ della stagione e poi si penserà al futuro. Dopo il derby con il Sassuolo è atteso Saputo per progettare il mercato con l’arrivo di Sartori e l’arrivo di Bigon.

Intanto la squadra ha l’obiettivo del record di punti e superare quota 49 del primo anno di Mihajlovic. Non solo, anche Arnautovic ha un obiettivo importante superare i gol in una stagione di Signori. Mancano due gol (14 contro i 16 dell’ex rosdoblù) per entrare sempre più nella storia dei felsinei. Lo scrive il Corriere dello Sport.