Bologna, ora è ufficiale: Arnautovic nuovo attaccante rossoblù – VIDEO

Calciomercato Bologna: è ufficiale l’arrivo di Marko Arnautovic in rossoblù. L’annuncio del club – VIDEO

Il Bologna ha annunciato l’arrivo di Marko Arnautovic attraverso un video social. Lo “spirito” che si intravede nelle immagini è finalmente realtà: l’attaccante austriaco, fortemente voluto da Walter Sabatini e Sinisa Mihajlovic, è stato al centro di una lunga telenovela per via delle elevate richieste economiche fatto dallo Shanghai SIPG, suo ex club.

Questo, invece, il comunicato ufficiale della società rossoblù: «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic».