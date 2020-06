Bologna: Palacio, Santander e l’utilizzo del lancio lungo

Il Bologna è una delle squadre della Serie A che vincono più duelli aerei. Si ricorre spesso al lancio lungo per le punte

Il Bologna di Mihajlovic è una squadra molto aggressiva senza palla e verticale in fase di possesso. Nonostante la tanta qualità tra le linee, ricorre spesso al lancio lungo per arrivare le punte. Non a caso, Palacio e Santander sono, dopo Bani, i giocatori del Bologna con più duelli aerei tentati.

In generale, i felsinei sono la terza squadra della Serie A per duelli aerei vinti in ogni partita, ben 19.3 Un dato che dimostra bene la fisicità della squadra.