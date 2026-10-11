Bologna, Palladino ritrova il sorriso a Lecce: «Per noi il campionato inizia oggi, una vittoria che non cancella i problemi. Ecco come sta Orsolini»

I rossoblù conquistano il primo successo stagionale al Via del Mare: decisivi Orsolini ed Enem, mentre il tecnico chiede continuità dopo settimane complicate

Il Bologna rialza la testa e conquista il primo successo stagionale in Serie A. La squadra di Raffaele Palladino ha vinto 2-1 sul campo del Lecce, nella gara valida per la sesta giornata di campionato, trovando tre punti pesanti dopo un avvio difficile e settimane segnate da dubbi, risultati negativi e cambiamenti tattici.

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Al Via del Mare, i rossoblù hanno indirizzato la partita grazie alle reti di Orsolini ed Enem. Per i padroni di casa è arrivato il gol di Fatah, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Con questo risultato, il Bologna sale a quota 5 punti in classifica e prova a rilanciarsi nella corsa per allontanarsi dalle zone più delicate.

Bologna, Palladino dopo la vittoria di Lecce

Nel post partita, Palladino ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza del risultato ma anche la necessità di continuare a lavorare.

«Era importante portare a casa dei punti, il gruppo ne aveva bisogno, è stato un mese complicato e i ragazzi erano demoralizzati. La vittoria non nasconde le difficoltà, ci portiamo a casa tre punti ma ci sono tanti aspetti su cui migliorare. In tre settimane abbiamo cambiato principi di gioco e sistema di gioco. Questo gruppo aveva bisogno dei tre punti, ora testa bassa e lavorare. Continuiamo a cresce e lavorare. Ho fatto una scelta tecnica, vedremo le prossime partite. Credo tanto in Pessina, anche lui ha bisogno di sbagliare, ma dobbiamo guardare la crescita di questo ragazzo. Bernardeschi era rientrato solo mercoledì. Orsolini ha avuto un risentimento ma speriamo non sia grave».

Palladino: il Bologna riparte da Lecce

Il tecnico rossoblù ha ribadito anche quanto pesino le ultime settimane di lavoro, in cui il gruppo ha cambiato sistema e principi di gioco.

«Portiamo a casa i 3 punti ma ci sono ancora diversi aspetti da migliorare. In queste 3 settimane di pausa abbiamo cambiato i principi e il sistema di gioco. Non ho mai avuto la squadra al completo, per noi il campionato inizia oggi».

Bologna, focus su Orsolini e Pessina

Palladino ha poi commentato alcune prove individuali, soffermandosi su Piccoli, Orsolini, Cambiaghi e sulla gestione dei portieri.

«Piccoli ha giocato bene, duellando con i difensori, Orsolini ha fatto un gran gol e Cambiaghi è stato incisivo. Gerarchie tra i pali? Pessina l’ho visto bene dopo il suo rientro dalla Nazionale, credo tanto in lui. Ha bisogno di sbagliare per crescere. Skorupski si è allenato bene in settimana».

Infine, attenzione alle condizioni di Orsolini e Bernardeschi.

«Orsolini ha lavorato bene dal punto di vista del ricondizionamento fisico, spero non sia nulla di grave. Bernardeschi era rientrato solo mercoledì».

Per il Bologna, il successo di Lecce può diventare un punto di ripartenza. Palladino chiede però equilibrio: la vittoria pesa, ma il percorso resta ancora lungo.