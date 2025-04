Bologna, frenata brusca nella corsa Champions: pari con l’Udinese e rimane alle spalle della Juve

Il Bologna frena nella corsa Champions: il pari contro l’Udinese lascia i rossoblù al quinto posto, con la Juve prossima avversaria

Il Bologna fatica a incidere contro un’Udinese più organizzata e determinata, chiudendo con uno 0-0 che spegne momentaneamente l’entusiasmo verso la volata Champions. Runjaic ha ingabbiato il sistema di gioco rossoblù, bloccando le fonti principali e sfruttando le incursioni di Payero per mettere sotto pressione la squadra di Italiano, squalificato e in tribuna. Nonostante una ripresa più aggressiva e due occasioni nitide di Orsolini (traversa e colpo di testa), il Bologna non trova il guizzo giusto.

Ora testa alla Juve quarta in classifica e avversaria nello scontro diretto per la Champions, con qualche preoccupazione fisica: Castro non è ancora al meglio e Ndoye resta fuori. Italiano però esclude che la squadra sia distratta dalla finale di Coppa Italia contro il Milan: per il tecnico c’è ancora troppo in palio e la priorità resta chiudere il campionato nel migliore dei modi.