Bologna, parla Italiano: «Partita spartiacque? Per me essendo un ottavo non lo è. Confermo quel 51% per la Roma e 49% per noi»

Bologna, Italiano: «Partita spartiacque? Per me essendo un ottavo non lo è. Confermo quel 51% per la Roma e 49% per noi». Le parole

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole:

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PAROLE – «Quella partita ci ha permesso di qualificarci a questa coppa. Il ricordo è bello e indelebile. Quella coppa rimarrà per sempre un ricordo bellissimo. Ci ha permesso, ripeto, di presentarci in questa competizione, che stiamo onorando. Abbiamo fatto prestazioni ottime. Un nostro obiettivo era superare la fase a gironi e lo abbiamo fatto. Domani cercheremo di dire la nostra, faremo di tutto per mettere in difficoltà la Roma. Partita spartiacque? Per me essendo un ottavo non lo è. Di strada da fare ce ne sta ancora tanta. È una gara che ti permette di fare altre gare di questo livello ma di strada ne manca tanta. Questa partita per noi è importante ma come ho sempre detto l’obiettivo iniziale era rimanere nelle competizioni a marzo e aprile. Per noi non è una partita spartiacque, ci teniamo ma la competizione è ancora lunga»

AMBIENTE – «Credo che quando si incontra la Roma qui in casa c’è sempre un sapore diverso. Quello che prepara questa tifoseria e l’inno all’inizio è un qualcosa di diverso. Lo abbiamo già assaggiato in campionato. Noi siamo adulti e vaccinati e sono sicuro che non ci faremo intimorire. In campo, poi, ci sarà da fare una gara intensa e in cui dobbiamo fare molto bene tutto ciò che facciamo. Bisogna cercare di avere un’intensità elevata, ci dobbiamo far trovare pront»

QUALIFICAZIONE – «Ogni volta che si parla di un avversario o di un ambiente o di un lavoro degli altri sembra sempre il detto “l’erba del vicino è sempre più verde”. Loro hanno dei valori effettivi evidenti e lo si vede dal talento dei calciatori e dalla classifica. Confermo quel 51% per la Roma e 49% per noi».