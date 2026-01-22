Hanno Detto
Bologna, Italiano nel post partita: «Stiamo un vivendo un periodo in cui andiamo sotto e concediamo troppe opportunità»
Bologna, le dichiarazioni di Italiano nel post partita della sfida di Europa League contro il Celtic. Le dichiarazioni
Vincenzo Italiano , tecnico del Bologna, è intervenuto nel post partita della sfida valida per la settima giornata di Europa League 2025/2026 contro il Celtic. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.
PAROLE – «Sul calcio d’angolo siamo stati disattenti. Da quel momento abbiamo preso in mano la partita, avremmo potuto segnare di più. Stiamo un vivendo un periodo in cui andiamo sotto e concediamo troppe opportunità agli avversari. Moro mi è piaciuto, ha riconquistato tanti palloni e ci ha aiutato a ripartire. Dopo l’inizio complicato tutti i ragazzi sono cresciuti».
«I risultati ci dicono che possiamo fare bene in questa competizione. L’Aston Villa è una squadra da Champions League. In questo girone abbiamo dimostrato di poter massimizzare le nostre qualità. Allo stesso tempo dobbiamo applicarci un po’ di più e migliorare certe situazioni, come le marcature preventive. Tanti cross? La soluzione più semplice per entrare in area di rigore, sopratutto contro una squadra che si chiude».
