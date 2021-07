Bologna, Sabatini: «Non è che Mihajlovic ha bocciato Diego Costa...»

Il dirigente del Bologna Walter Sabatini ha smentito le voci sulla bocciatura di Mihajlovic a Diego Costa

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ai microfoni di NettunoBolognaUno ha smentito le voci riguardanti la bocciatura a Diego Costa da parte di Sinisa Mihajlovic.

«Se c’è una persona che conosce i campioni quella è Sinisa Mihajlovic e non è vero che ha bocciato Diego Costa. Stamattina una persona del suo entourage, non l’agente, non si è reso conto di cosa stava facendo trapelare. Ha colpito Mihajlovic e ha colpito anche il giocatore stesso, perché Diego Costa non è stato rifiutato da nessuno, questa notizia è una falsità. Nella testa di Sinisa c’è sempre stato Arnautovic, vero, come in tutti noi, ma questo non significa che si possa bocciare Diego Costa: il giocatore ci è stato proposto, abbiamo fatto una discussione interna con allenatore e il d.s. sollevando i dubbi che una situazione come questa può portarsi dietro. È un giocatore di altissimo profilo e sono arrabbiato con questa persona perché non si può sentire che Mihajlovic abbia bocciato un giocatore così. Il dubbio è legato ad una lunga inattività che potrebbe comportare qualche problema fisico».