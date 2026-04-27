Infortunio Calhanoglu: il turco a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio? Il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni ufficiali

Infortunio Calhanoglu: il turco salterà la finale di Coppa Italia contro la Lazio? Il comunicato dell’Inter relativo alle sue condizioni ufficiali

L’Inter rischia di perdere uno dei suoi elementi più preziosi e insostituibili nel calare della stagione. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore hanno purtroppo trovato un tempestivo riscontro clinico: Hakan Calhanoglu è stato costretto a fermarsi per un fastidio fisico e potrebbe restare fuori per diverse settimane. Si tratta di un imprevisto particolarmente gravoso per l’equilibrio tattico della formazione milanese, un problema che mette a fortissimo rischio la presenza del centrocampista per la delicatissima finale di Coppa Italia Lazio-Inter. La gara di cartello, in programma per mercoledì 13 maggio sul manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma, potrebbe dunque orfana di uno dei suoi protagonisti più attesi.

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Il comunicato ufficiale del club nerazzurro

Per fare totale chiarezza sulle reali condizioni di salute del proprio metronomo, la società ha diffuso tempestivamente una nota medica dopo le prime visite del caso. Rispettando fedelmente il bollettino diramato dai canali societari, ecco le parole esatte diffuse dal club:

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

I tempi di recupero e i prossimi esami strumentali

Alla luce dell’esito della risonanza, l’ambiente nerazzurro vive evidenti momenti di apprensione per il calciatore turco. Il danno diagnosticato a carico del soleo della gamba sinistra richiede infatti una gestione medica estremamente prudente, trattandosi di una fascia muscolare profonda del polpaccio notoriamente insidiosa e soggetta a ricadute se il percorso di recupero viene forzato.

Il risentimento muscolare impone un arresto obbligato dell’attività agonistica. Per delineare con maggiore esattezza le tempistiche di rientro in gruppo, saranno dunque necessari i prossimi controlli strumentali. Soltanto i futuri e programmati esami medici permetteranno allo staff sanitario di stabilire in maniera inequivocabile l’entità effettiva dello stop e di programmare un percorso riabilitativo mirato. Nel frattempo, lo staff tecnico dovrà inevitabilmente correre ai ripari per studiare nuove geometrie a centrocampo, preparandosi ad affrontare i prossimi incroci di Serie A senza il proprio infallibile rigorista e leader tecnico.