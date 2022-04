Bologna Sampdoria, al Dall’Ara la prova del 10: Arnautovic e Caputo sfida per la doppia cifra

Stasera il posticipo di Serie A tra Bologna e Sampdoria: le due squadre puntano sui gol di Arnautovic e Caputo per la doppia cifra

Stasera al Dall’Ara andrà in scena il posticipo della 32^ giornata della Serie A. Bologna contro Sampdoria sarà anche l’occasione per le due squadre di provare a ritrovare i tre punti. I felsinei arrivano dal bel pari di Milano contro il Milan, i blucerchiati dalla sconfitta interna con la Roma.

Sarà sfida nella sfida tra Arnautovic e Caputo. L’austriaco era stato protagonista all’andata con il gol vittoria e vuole ripetersi per arrivare in doppia cifra. Stesso discorso per Caputo, Giampaolo vuole i suoi gol per la salvezza. Entrambi a quota nove reti in campionato puntano a superare quota dieci. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.