Roma, Carles Perez: «Tre punti importanti, bellissimo l’effetto dopo il gol»

Carles Perez, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana. Le dichiarazioni dell’attaccante

Carles Perez ha parlato ai canali ufficiali giallorossi dopo Roma-Salernitana.

VITTORIA – «Sapevamo già che sarebbe stata una partita difficile, ma penso che la squadra abbia saputo reagire. Abbiamo vinto ed ottenuto questi 3 punti che sono importantissimi per questo campionato».

GOL – «Segnare oggi è stato bellissimo, era tanto che non segnavo e quando chiamano il tuo nome è bellissimo, ringrazio i tifosi per come ci aiutano. Bodo Glimt? Siamo concentrati perché vogliamo andare avanti».