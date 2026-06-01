Rinnovo Vlahovic, la Juve tenta l’ultimo incontro: sensazioni negative sul futuro del serbo

Juventus, è iniziato il conto alla rovescia per il rinnovo dell’attaccante Dusan Vlahovic: poche speranze di accordo con il bianconero

Giorni decisivi in casa Juventus per il futuro del reparto offensivo. È infatti previsto un nuovo — e probabilmente ultimo — incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno.

Nonostante il peso tecnico del serbo, filtra poco ottimismo sulla sua permanenza a Torino, come riportato da Sky Sport.

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La Juve rilancia per Kolo Muani

Lo stallo sul fronte Vlahovic ha spinto il club a riattivare immediatamente i contatti per Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è rientrato al PSG dopo il prestito al Tottenham, dove ha chiuso la stagione con soli 5 gol complessivi.

I costi dell’operazione restano elevati e non c’è ancora un’intesa, ma le parti continuano a dialogare. Il classe ’98 è un vecchio obiettivo della Juventus, che aveva provato a portarlo a Torino sia la scorsa estate sia nella sessione invernale di gennaio.