Oulai alla Fiorentina, ora è ufficiale! La Viola piazza un altro colpo di mercato, il comunicato e tutti i dettagli

Oulai alla Fiorentina, è stato ufficializzato il colpo da parte della società viola. Il comunicato e i dettagli dell’operazione

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo con un colpo di grande prospettiva e caratura internazionale per il calcio italiano. La Fiorentina ha comunicato ufficialmente l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del talentuoso calciatore Christ Ravynel Inao Oulai. Il centrocampista arriva direttamente dal Trabzonspor, club della prima divisione turca, firmando l’accordo che lo legherà ai colori viola. La dirigenza toscana mette a segno un’operazione strategica, assicurandosi un profilo giovane ma già con una solida esperienza nei massimi palcoscenici calcistici.

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La carriera: dagli inizi in Francia al trionfo in Turchia

Il nuovo innesto della rosa viola vanta già un percorso di assoluto rispetto nel calcio europeo, nonostante i margini di crescita ancora straordinari. Nato a Yopougon, in Costa D’Avorio, il 6 aprile 2006, Oulai ha mosso i suoi primi passi importanti nel calcio continentale in Francia, dove ha indossato la maglia del Bastia. Le sue doti atletiche e tecniche hanno attirato rapidamente le attenzioni degli osservatori internazionali, spingendo il Trabzonspor a investire sul suo talento.

Proprio durante l’ultima stagione vissuta in Turchia, il calciatore ha vissuto l’anno della sua definitiva consacrazione. Il classe 2006 è stato un punto fermo della squadra, collezionando ben 31 presenze complessive suddivise tra il Campionato e la Coppa di Turchia. Il suo apporto alla manovra è stato evidente anche in fase realizzativa: ha messo a referto 2 gol e fornito 4 assist, rivelandosi un elemento fondamentale per la conquista della prestigiosa Coppa nazionale, arricchendo così il proprio palmarès personale.

Protagonista assoluto con la maglia della Costa D’Avorio ai Mondiali

Il profilo di Christ Oulai spicca in modo particolare per la sua precoce maturità a livello internazionale. Il centrocampista ha infatti già vestito in ben 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D’Avorio, bruciando le tappe e scalando rapidamente le gerarchie della selezione africana.

La consacrazione agli occhi del pubblico globale è arrivata nel corso degli ultimi Mondiali. Oulai è stato uno dei grandi protagonisti con la sua Nazionale durante la massima competizione planetaria, scendendo in campo e disputando tutte le partite del torneo da leader del centrocampo.

Un rinforzo di qualità per il centrocampo viola

L’arrivo di Oulai a Firenze sposa perfettamente la filosofia lungimirante della Fiorentina, da sempre attenta ai migliori talenti emergenti del panorama mondiale. La capacità del giocatore di unire la fase di interdizione a quella di impostazione offre una risorsa duttile e moderna per lo scacchiere tattico della squadra, pronta ad affrontare le sfide della Serie A.