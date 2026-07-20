Napoli col fiato sospeso per Alessandro Buongiorno: oggi il verdetto spagnolo che attiva il piano Federico Gatti

Ore d’ansia in casa Napoli nell’immediato post-Mondiale: il futuro della difesa azzurra si decide interamente in Spagna. Alessandro Buongiorno si è recato a Barcellona per un consulto specialistico con il professor Ramon Cugat, eminenza della chirurgia ortopedica, nel tentativo di far luce sulle reali condizioni del ginocchio destro e del tendine compromesso.

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Dall’esito del blitz catalano non dipenderà soltanto la tabella di marcia del difensore torinese, ma l’intera strategia di mercato del club partenopeo.

Il bivio medico: stop da un mese e mezzo a tre mesi

L’unica certezza, al momento, è che il giocatore dovrà saltare anche la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro. Resta da capire, però, quale strada si deciderà di percorrere. Qualora il professor Cugat optasse per la terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese e mezzo.

L’ipotesi più temuta resta invece l’operazione chirurgica, un’eventualità che costringerebbe il centrale a uno stop forzato di almeno tre mesi, privando Max Allegri del suo pilastro difensivo per tutto l’avvio di stagione.

Le mosse d’emergenza: le opzioni di Allegri e il mercato

Un eventuale intervento chirurgico spingerebbe immediatamente la dirigenza azzurra a tornare sul mercato a caccia di un sostituto pronto all’uso. In cima alla lista dei desideri del tecnico livornese c’è Federico Gatti, già allenato ai tempi della Juventus e considerato il profilo ideale per impatto e caratteristiche.

Sul taccuino degli azzurri restano comunque vigili le piste che portano a Solet dell’Udinese e al giovane Tiago Gabriel del Lecce. Nel frattempo, in attesa di novità dal fronte spagnolo, Allegri sta valutando alcune soluzioni interne: mentre si monitorano le risorse giovanili come Marianucci e Obaretin, in campo si lavora all’adattamento di Rafa Marín nel ruolo di centrale puro.