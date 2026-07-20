Pausa da Super Bowl e regole completamente stravolte: così la FIFA ha cambiato la finale del Mondiale 2026

La FIFA ha segnato un punto di non ritorno, scegliendo la vetrina più importante in assoluto per una rivoluzione senza precedenti. Durante la finale del Mondiale al MetLife Stadium, l’intervallo tra primo e secondo tempo non è durato i classici 15 minuti previsti dal regolamento, ma si è prolungato fino a 27 minuti e 20 secondi.

Quasi mezz’ora di stop: il tempo necessario per trasformare il rettangolo verde in un imponente palcoscenico in pieno stile Super Bowl, rompendo definitivamente con la tradizione del pallone.

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Un Super Show a stelle e strisce: da Madonna a Pelé

Per oltre venti minuti il campo da gioco è scomparso sotto un enorme telone arcobaleno dominato da un pallone scenografico gigante. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di alcune delle più grandi star della musica e del calcio globale:

L’ingresso da copertina: Madonna è arrivata nello stadio a bordo di un’auto con targa “Maestro”, scortata d’accezione da due leggende come Ronaldo e Ronaldinho.

Madonna è arrivata nello stadio a bordo di un’auto con targa “Maestro”, scortata d’accezione da due leggende come Ronaldo e Ronaldinho. Le esibizioni: Justin Bieber imbracciando la chitarra e Shakira con una performance travolgente in costume giallo-rosa hanno infiammato il pubblico di New York.

Justin Bieber imbracciando la chitarra e Shakira con una performance travolgente in costume giallo-rosa hanno infiammato il pubblico di New York. L’omaggio emozionale: Sugli schermi dello stadio è apparso un toccante contributo di Pelé che lanciava un messaggio universale d’amore prima di restituire la scena alla partita.

Un’atmosfera da Notte degli Oscar già respirata nel pre-gara, aperto dal discorso di Tom Cruise e dalle esibizioni di Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, sotto gli occhi di una tribuna VIP d’eccezione con Donald e Melania Trump, Gianni Infantino e numerosi capi di Stato.

Spettacolo globale o “americanizzazione” forzata?

Se dal punto di vista dell’intrattenimento lo show è stato impeccabile, la scelta di allungare l’intervallo di quasi il doppio ha riaperto una frattura profonda tra i tifosi e i vertici del calcio.

Per la FIFA si tratta dell’evoluzione naturale dell’evento sportivo più visto al mondo. Per i puristi, invece, è l’ennesimo passo verso una progressiva “americanizzazione” del gioco, dove i tempi tecnici, il ritmo della gara e la gestione atletica dei giocatori vengono subordinati alle esigenze delle emittenti televisive e degli sponsor.

Il verdetto della serata va oltre il risultato del campo: il confine tra evento sportivo e show aziendale si è fatto ancora più sottile. Resta ora da capire se questo esperimento rimarrà un’eccezione da finale americana o se diventerà la nuova norma del calcio del futuro.