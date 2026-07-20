Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata?

Calciomercato Napoli, il nodo portieri può cambiare gli scenari: i partenopei hanno un piano per superare la Juve nella corsa a Vicario

Il Napoli continua a muoversi con cautela sul mercato, diviso tra il capitolo uscite ancora bloccato e la necessità di costruire margini economici per intervenire in entrata. La rosa resta molto ampia e Aurelio De Laurentiis ha chiesto all’“aziendalista” Massimiliano Allegri di gestire il gruppo in attesa di sviluppi più favorevoli.

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Un reparto, però, sembra già destinato a subire cambiamenti importanti: la porta. Allegri è stato chiaro sul tema, spiegando che «Ci sarà una gerarchia in porta». Una frase che apre alla possibilità di una scelta netta tra i profili attualmente presenti in rosa.

Al momento il Napoli può contare su Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret, due portieri che nell’ultima stagione si sono alternati senza riuscire a imporsi definitivamente. Prima con Antonio Conte, poi con Allegri, nessuno dei due ha dato la sensazione di poter diventare una certezza assoluta.

Napoli mercato, Milinkovic-Savic può partire

Il portiere serbo ha avuto più spazio con Conte, ma il suo valore di mercato potrebbe spingere il Napoli a valutare una cessione. Milinkovic-Savic piace in Premier League e tra i club interessati c’è anche il Tottenham di Roberto De Zerbi.

Gli Spurs hanno già inserito Dubravka, arrivato a parametro zero dal Burnley, ma restano dubbi sul reparto. Kinsky e Vicario non vengono considerati certezze assolute, mentre l’ex portiere dell’Empoli avrebbe fatto capire da tempo di voler cambiare aria.

Napoli-Tottenham, prende quota lo scambio Vicario-Milinkovic

Secondo il Corriere dello Sport, sta prendendo corpo l’ipotesi di uno scambio tra Guglielmo Vicario e Vanja Milinkovic-Savic. L’operazione potrebbe essere strutturata attraverso due trasferimenti a titolo definitivo da circa 20 milioni di euro ciascuno.

Una formula che garantirebbe effetti positivi sui bilanci di entrambe le società, generando plusvalenze e consegnando ai due allenatori un portiere potenzialmente titolare.

Juventus, rischio sorpasso per Vicario

L’eventuale accelerazione del Napoli rischierebbe di complicare i piani della Juventus, che considera Vicario la principale alternativa a Dibu Martinez. La pista legata al portiere dell’Aston Villa non si è ancora sbloccata, ma i bianconeri continuano a ragionare solo su formule conservative.

La Juve, infatti, non vorrebbe andare oltre un prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo. Una proposta che non convince il Tottenham e che potrebbe lasciare spazio al sorpasso del Napoli.