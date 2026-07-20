La nuova Atalanta di Sarri: difesa a quattro, regia di Gaetano e primi segnali di Sarrismo

Atalanta, le prime indicazioni dall’amichevole in famiglia con l’U23: modulo, indicazioni tattiche e giocatori chiave per Sarri

La nuova Atalanta di Maurizio Sarri comincia a prendere forma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima amichevole disputata contro l’Atalanta U23 ha offerto diversi spunti interessanti, a un mese esatto dall’andata del playoff di Conference League, in programma il 20 agosto.

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Il percorso è appena iniziato e servirà tempo per assimilare i principi del tecnico toscano. Sarri ha impostato una preparazione intensa, fatta di doppie sedute, lavoro fisico e continue esercitazioni tattiche. La rosa non è ancora completa per la “colpa” dei Mondiali, che hanno prolungato le vacanze di alcuni protagonisti, ma il materiale a disposizione resta già importante.

Atalanta, Sarri lavora sulla difesa a quattro

Il primo cambiamento evidente riguarda il passaggio dalla difesa a tre alla difesa a quattro. Un’evoluzione significativa per una squadra abituata a principi diversi negli ultimi anni. In questo senso, Giorgio Scalvini diventa uno degli esempi più chiari: meno libertà di avanzare palla al piede e posizione più bloccata al centro della retroguardia, anche durante la fase di possesso.

Diverso il discorso per Davide Zappacosta, che ha interpretato il ruolo da terzino con maggiore prudenza. Non più esterno a tutta fascia, ma laterale chiamato a spingere solo quando le coperture sono garantite.

Atalanta, Gaetano al centro del gioco di Sarri

Grande attenzione anche su Gianluca Gaetano, finora unico acquisto della Dea. Nel calcio di Sarri, il regista è una figura centrale: deve attrarre palloni, organizzare la manovra e dettare i tempi della squadra.

L’ex Napoli ha iniziato a muoversi dentro questi principi, alternando giocate orizzontali e verticalizzazioni. Dopo il “Sarriball” ai tempi del Chelsea e il “Sarrismo” visto a Napoli, l’Atalanta cerca ora una nuova identità fondata su ritmo, palleggio e occupazione razionale degli spazi.

Atalanta, Samardzic e Zalewski da mezzali

Curiosità anche per l’utilizzo di Lazar Samardzic e Nicola Zalewski da mezzali. Il primo è apparso più vicino a un regista aggiunto, mentre il secondo ha cercato inserimenti e strappi grazie alla sua rapidità.

In attacco servirà più tempo: Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic devono adattarsi al compito di “riempire” l’area secondo le richieste di Sarri. Intanto, tra metà e fine settimana, sono attesi a Zingonia i rientri di Marten de Roon, Sead Kolasinac, Odilon Kossounou e Mario Pasalic.