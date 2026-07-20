Como, Fabregas ha il piano per Liberali: così può convivere con Nico Paz

Como, Liberali nuova soluzione per Cesc Fabregas: l’ex Milan è il jolly dei lariani e il tecnico spagnolo ha già un idea per farlo convivere con Nico Paz

Mattia Liberali è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Como, con Cesc Fabregas che ha già in mente come inserirlo nel proprio progetto tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore spagnolo ha voluto fortemente il trequartista ex Milan, chiamandolo personalmente quando il club rossonero stava valutando la possibilità di riportarlo alla base dopo l’esperienza al Catanzaro.

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L’arrivo di Liberali ha un peso importante sotto più aspetti. Da una parte c’è il valore tecnico del giocatore, considerato un profilo creativo e adatto al calcio di Fabregas. Dall’altra c’è anche il tema delle liste UEFA, con il Como chiamato a riempire le caselle dedicate ai calciatori italiani.

Como, Liberali può giocare con Nico Paz

Nel 4-2-3-1 dinamico di Fabregas, Liberali può rappresentare sia un’alternativa a Nico Paz sia una soluzione complementare. Il mancino nato a Carate Brianza può partire da destra a piede invertito, accentrarsi e cercare la giocata tra le linee, proprio come richiesto dal tecnico spagnolo ai suoi esterni offensivi.

Il talento ex Milan può però offrire anche altre opzioni. In caso di passaggio alla difesa a tre, sistema non escluso da Fabregas, Liberali potrebbe agire da mezza punta nel 3-4-2-1, ruolo già interpretato nel Catanzaro di Alberto Aquilani.

Como, le parole di Fabregas su Liberali

Il tecnico del Como ha spiegato pubblicamente perché il club abbia deciso di puntare su Liberali, evidenziandone qualità tecniche e margini di crescita.

«Mattia è un giocatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce alla costruzione nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita».

Como, Liberali sulle orme di Nico Paz

Il salto dalla Serie B alla Champions League sarà impegnativo, ma il Como può rappresentare l’ambiente ideale per accompagnare la crescita di Liberali senza pressioni eccessive. L’esempio di Nico Paz è significativo: arrivato dal Real Madrid come giovane promessa, è cresciuto rapidamente fino a diventare un profilo seguito dalle big internazionali.

Liberali arriva da una stagione positiva al Catanzaro, chiusa con 4 gol e 4 assist in Serie B. Ora Fabregas vuole trasformarlo in una risorsa preziosa per un Como sempre più ambizioso.